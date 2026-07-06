Над Ленобластью сбили 56 украинских БПЛА Дрозденко: 56 украинских дронов сбито над Ленинградской областью

Москва6 июл Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 56 украинских дронов в небе над регионом. Он написал об этом в MAX.

В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника. Боевая работа продолжается говорится в сообщении

Уточняется, что в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк. К местам происшествия прибыли сотрудники дежурных служб, они занялись ликвидацией последствий.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.