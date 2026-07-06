Над территорией Ленобласти сбили 62 украинских БПЛА Дрозденко: в Ленобласти уничтожили 62 украинских БПЛА

Москва6 июл Вести.В небе над Ленобластью уничтожили 62 беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в MAX губернатор Александр Дрозденко.

На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается написал он

Глава региона уточнил, что последствия атаки уже ликвидированы. Режим беспилотной опасности сохраняется во всех районах Ленинградской области, кроме Выборгского.

Как сообщалось ранее, удары вражеских дронов привели к повреждению объектов инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк.