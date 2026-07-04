Москва4 июлВести.В небе над территорией Ленинградской области уничтожили более 70 вражеских дронов, воздушная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника… Благодарю силы ПВО за эффективную работунаписал глава региона в мессенджере МАХ
По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле по линии дежурной службы нет.
ВСУ начали атаковать регион рано утром 4 июля, в субботу. В районе порта Высоцк фиксировалось падение обломков. В Пулково были задержаны и отменены более 40 рейсов.