В ходе отражения вражеской атаки в Ленинградской области сбиты 72 БПЛА

В Ленобласти сбили 72 вражеских БПЛА, воздушная опасность в регионе отменена В ходе отражения вражеской атаки в Ленинградской области сбиты 72 БПЛА

Москва4 июл Вести.В небе над территорией Ленинградской области уничтожили более 70 вражеских дронов, воздушная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника… Благодарю силы ПВО за эффективную работу написал глава региона в мессенджере МАХ

По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле по линии дежурной службы нет.

ВСУ начали атаковать регион рано утром 4 июля, в субботу. В районе порта Высоцк фиксировалось падение обломков. В Пулково были задержаны и отменены более 40 рейсов.