В аэропорту Пулково задержаны более 37 рейсов, еще 11 отменены

Более 30 рейсов задержаны и 11 отменены в аэропорту Пулково В аэропорту Пулково задержаны более 37 рейсов, еще 11 отменены

Москва4 июл Вести.В аэропорту Пулково, работа которого приостановлена из-за атаки вражеских дронов на Ленинградскую область, задерживаются 37 рейсов, еще 11 отменены. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На 8.00 по мск задержано на 2 и более часов - 37 рейсов. С запасных аэродромов ожидаем 10 бортов. Отменено 11 рейсов говорится в официальном Telegram-канале аэропорта

Отмечается, что обстановка в терминале спокойная, пассажиров обслуживают согласно авиационным правилам.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, над регионом сбили более 60 украинских БПЛА. Зафиксировано падение обломков в районе порта Высоцк.