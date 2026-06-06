Более 40 рейсов задержаны в аэропорту Пулково В петербургском аэропорту Пулково задержаны 43 рейса

Москва6 июн Вести.Более 40 рейсов задержаны в аэропорту Пулково на фоне масштабной атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На 9.00 по мск задержано на 2 и более часов - 43 рейса. С запасных аэродромов ожидаем 16 бортов говорится в Telegram-канале Пулково

Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

За утро 6 июня, субботы, над территорией региона сбили 141 вражеский беспилотник. Атаку противника также отражают в Северной столице.