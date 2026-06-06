В Пулково сменили полный запрет на полеты частичным Аэропорт Пулково начал осуществлять полеты по согласованию

Москва6 июн Вести.В петербургском аэропорту Пулково произошли изменения статуса работы. Вместо полного ограничения на полеты теперь рейсы осуществляются по согласованию, сообщает Росавиация.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написано в публикации Федерального агентства воздушного транспорта

С 4.51 мск в авиагавани Санкт-Петербурга действовал режим полного ограничения на полеты. Он продержался более четырех часов.

Эти меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности.