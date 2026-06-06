Москва6 июнВести.В петербургском аэропорту Пулково произошли изменения статуса работы. Вместо полного ограничения на полеты теперь рейсы осуществляются по согласованию, сообщает Росавиация.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в публикации Федерального агентства воздушного транспорта
С 4.51 мск в авиагавани Санкт-Петербурга действовал режим полного ограничения на полеты. Он продержался более четырех часов.
Эти меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности.