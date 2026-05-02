Москва2 маяВести.Петербургский аэропорт Пулково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовподчеркивается в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
В Росавиации предупредили о возможной корректировке в расписании и рекомендовали пассажирам следить за статусами рейсов на онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила в Ленинградской области два беспилотных летательных аппарата.