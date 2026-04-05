Росавиация: аэропорт Пулково перешел на работу по согласованию

Москва5 апр Вести.Петербургский аэропорт Пулково перешел на работу по согласованию, говорится в сообщении Росавиации в мессенджере MAX.

Ранее воздушная гавань была закрыта. В настоящее время прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с уполномоченными органами.

В связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани пояснили в заявлении

Ранее губернатор Ленинградской области заявил об отмене воздушной опасности на территории региона. По информации руководителя субъекта, ПВО сбила 19 беспилотников, около порта Приморск поврежден участок нефтепровода, пострадавших нет.