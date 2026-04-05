Москва5 апр Вести.В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в мессенджере МAX.

Соответствующая публикация появилась в 8.13 по московскому времени.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что Пулково осуществляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал в мессенджере MAX, что на территории региона отменена беспилотная опасность. ПВО сбила 19 дронов, обломками был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск.