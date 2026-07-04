В Пулково самолеты начали отправлять и принимать по согласованию

Рейсы в аэропорту Пулково осуществляют по согласованию В Пулково самолеты начали отправлять и принимать по согласованию

Москва4 июл Вести.В петербургском аэропорту Пулково введены частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написано в публикации ведомства

Меры предприняты в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области было уничтожено свыше 60 беспилотников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не выходить на улицы до отмены режима беспилотной опасности.