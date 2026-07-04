Москва4 июлВести.В петербургском аэропорту Пулково введены частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в публикации ведомства
Меры предприняты в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области было уничтожено свыше 60 беспилотников.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не выходить на улицы до отмены режима беспилотной опасности.