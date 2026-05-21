Над аэропортом Пулково ограничили полеты гражданской авиации Росавиация: в аэропорту Пулково введены ограничения на полеты

Москва21 мая Вести.В петербургском аэропорту Пулково временно приостановлена работа по обслуживанию рейсов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в MAX

Меры предприняты в связи с необходимостью в обеспечении безопасности полетов.

В предыдущий раз Пулково сталкивалось с ограничениями днем ранее, 20 мая. Тогда они вводились в воздушной гавани Петербурга дважды за ночь.