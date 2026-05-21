Москва21 маяВести.В петербургском аэропорту Пулково временно приостановлена работа по обслуживанию рейсов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Меры предприняты в связи с необходимостью в обеспечении безопасности полетов.
В предыдущий раз Пулково сталкивалось с ограничениями днем ранее, 20 мая. Тогда они вводились в воздушной гавани Петербурга дважды за ночь.