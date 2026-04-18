В петербургском аэропорту Пулково ограничили полеты

Москва18 апр Вести.В петербургском аэропорту Пулково в целях безопасности введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В Росавиации предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее ночью 18 апреля на территории Ленинградской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время аналогичные усиленные меры безопасности действуют уже в восьми аэропортах России, в том числе в Самаре, Пензе, Ульяновске, Краснодаре, Саратове, Калуге и Пскове.