Москва18 апрВести.Росавиация временно в целях безопасности запретила полеты в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
В то же время ведомство предупредило, что на фоне ограничений на полеты в Ленинградской области в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании авиарейсов.
Ранее ночью 18 апреля в Ленобласти была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.