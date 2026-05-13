Москва13 мая Вести.Росавиация информирует о приостановке работы петербургского аэропорта Пулково. Сообщение об этом опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 12.33.

Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня сообщалось, что петербургская авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование в этом районе воздушного пространства.

Кроме того, отмечалось, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из него.

В этой связи, предупреждали в Росавиации, в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.