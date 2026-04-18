В Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА

Москва18 апр Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 18 апреля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена также в Псковской области, в целях безопасности закрыт местный аэропорт.