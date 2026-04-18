Москва18 апрВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пскова. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. уточняется в официальном Telegram-канале "Говорит Росавиация".
Ранее в ночь на 18 апреля в Псковской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что работает система противовоздушной обороны.