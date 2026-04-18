На фоне опасности атаки БПЛА в аэропорту Пскова временно запретили полеты

Аэропорт Пскова закрылся на фоне атаки БПЛА На фоне опасности атаки БПЛА в аэропорту Пскова временно запретили полеты

Москва18 апр Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пскова. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. уточняется в официальном Telegram-канале "Говорит Росавиация".

Ранее в ночь на 18 апреля в Псковской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что работает система противовоздушной обороны.