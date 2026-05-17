Москва17 мая Вести.В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов .

Ограничения в аэропорту были введены на фоне объявленной в Псковской области беспилотной опасности. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что угроза атаки БПЛА действует на всей территории области. В связи с этим также введены временные ограничения в работе сотовой связи и интернета . Оперативные службы переведены на усиленный режим работы .

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.