Москва18 апрВести.Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) временно закрылись в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 18 апреля стало известно, что в Пензенской и Самарской областях была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Согласно данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты также действуют в аэропортах Саратова, Калуги, Пскова и Краснодара.