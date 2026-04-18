Росавиация закрыла аэропорты еще трех городов Аэропорты Пензы, Самары и Ульяновска временно закрылись

Москва18 апр Вести.Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) временно закрылись в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 18 апреля стало известно, что в Пензенской и Самарской областях была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты также действуют в аэропортах Саратова, Калуги, Пскова и Краснодара.