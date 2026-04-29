В аэропортах Самары и Ульяновска введены ограничения на полеты

Росавиация временно закрыла еще два аэропорта В аэропортах Самары и Ульяновска введены ограничения на полеты

Москва29 апр Вести.Аэропорты Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) временно закрылись в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в Telegram-канале ведомства

Ранее стало известно, что в Самарской области объявлена воздушная тревога в связи с грозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах нескольких городов, включая Пензу, Волгоград, Саратов и Тамбов.