Москва29 апрВести.Аэропорты Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) временно закрылись в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в Telegram-канале ведомства
Ранее стало известно, что в Самарской области объявлена воздушная тревога в связи с грозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах нескольких городов, включая Пензу, Волгоград, Саратов и Тамбов.