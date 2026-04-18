Москва18 апр Вести.В Самарской области объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, в целях безопасности введен план "Ковер", который предполагает закрытие воздушного пространства.

предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 18 апреля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России. В Севастополе при отражении атаки противника силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 беспилотника.