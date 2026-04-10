Москва10 апрВести.Еще три уведомления о закрытии аэропортов распространила Росавиация в ночь на 10 апреля. Информацию разместили в официальном Telegram-аккаунте ведомства.
На данный момент к уже закрытым авиагаваням добавились те, что расположены в Ульяновске, Казани и Чебоксарах.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовотмечают в Росавиации
Работа аэропортов приостановлена временно.
Отметим, что на территории Республики Чувашия и Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности.