Еще в трех аэропортах России ограничили полеты

Москва10 апр Вести.Еще три уведомления о закрытии аэропортов распространила Росавиация в ночь на 10 апреля. Информацию разместили в официальном Telegram-аккаунте ведомства.

На данный момент к уже закрытым авиагаваням добавились те, что расположены в Ульяновске, Казани и Чебоксарах.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов отмечают в Росавиации

Работа аэропортов приостановлена временно.

Отметим, что на территории Республики Чувашия и Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности.