Москва4 июл Вести.Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке вражеских БПЛА, местным жителям стоит оставаться дома и не выходить на улицы до отмены беспилотной опасности. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Петербург подвергается масштабной атаке беспилотных средств противника военного назначения. Работают средства ПВО... Прошу петербуржцев оставаться в своих домах написал глава Северной столицы в Telegram-канале

Противник начал атаковать территорию Ленинградской области рано утром 4 июля, в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в небе над регионом уничтожены несколько десятков БПЛА. Зафиксировано падение обломков в районе порта Высоцк.

В аэропорту Пулково задержаны и отменены более 40 рейсов. В регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.