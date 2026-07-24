В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Санкт-Петербурге

Москва24 июл Вести.Тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 24 июля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена на территории Ленинградской области. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пулково.