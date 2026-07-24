В Ленобласти объявлена опасность БПЛА, аэропорт Пулково закрылся Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти, аэропорт Пулково закрылся

Москва24 июл Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области предупредил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что возможно понижение скорости мобильного интернета

В пресс-службе Росавиации уточнили, что в Пулково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в MAX.