Москва24 июлВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской областипредупредил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что возможно понижение скорости мобильного интернета
В пресс-службе Росавиации уточнили, что в Пулково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в MAX.