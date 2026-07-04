Москва4 июлВести.В целях безопасности петербургский аэропорт Пулково полностью приостановил полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее 4 июля воздушная гавань начала ограниченно принимать и выпускать самолеты по согласованию на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно последним данным, в небе над Ленобластью нейтрализованы две вражеские воздушные цели.