Москва4 июл Вести.В целях безопасности петербургский аэропорт Пулково полностью приостановил полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 4 июля воздушная гавань начала ограниченно принимать и выпускать самолеты по согласованию на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно последним данным, в небе над Ленобластью нейтрализованы две вражеские воздушные цели.