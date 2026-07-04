Москва4 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 2 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжаетсяпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 4 июля воздушная тревога из-за БПЛА сработала также в Санкт-Петербурге. Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Пулково. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.