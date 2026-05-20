Дрозденко сообщил о ликвидации БПЛА в Ленинградской области Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Ленинградской области

Москва20 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в Ленобласти была повторно объявлена воздушная тревога. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в петербургском аэропорту Пулково.