Москва20 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжаетсяпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в Ленобласти была повторно объявлена воздушная тревога. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в петербургском аэропорту Пулково.