Дрозденко: второй БПЛА сбит в Ленинградской области

Москва20 мая Вести.В небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

На данный момент силами ПВО сбито 2 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается. пояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Дрозденко сообщил о повторной с начала 20 мая воздушной тревоге. Росавиация в целях безопасности временно приостанавливала работу аэропорта Пулково.