Москва20 маяВести.В небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
На данный момент силами ПВО сбито 2 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается. пояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее Дрозденко сообщил о повторной с начала 20 мая воздушной тревоге. Росавиация в целях безопасности временно приостанавливала работу аэропорта Пулково.