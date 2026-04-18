Москва18 апрВести.Ночью 18 апреля в небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Сбиты еще 6 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжаетсяотметил губернатор в свокм канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 18 апреля Дрозденко сообщил о ликвидации двух вражеских беспилотников в Ленобласти.
На фоне атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.