Москва5 апрВести.Силы противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили второй беспилотный летательный аппарат с начала суток, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в личном Telegram-канале.
Силами ПВО над Ленинградской областью сбит второй БПЛАнаписал чиновник в 06.13 по московскому времени
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Ранее Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области обявлена опасность БПЛА. После этого появилась информация о ликвидации одного дрона.