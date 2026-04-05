Дрозденко: силы ПВО сбили второй БПЛА в Ленинградской области

Москва5 апр Вести.Силы противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили второй беспилотный летательный аппарат с начала суток, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в личном Telegram-канале.

написал чиновник в 06.13 по московскому времени

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области обявлена опасность БПЛА. После этого появилась информация о ликвидации одного дрона.