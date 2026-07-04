Москва4 июлВести.Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванисообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале в мессенджере MAX
В ведомстве предупредили, что в этой ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.