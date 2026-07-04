В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты из-за опасности БПЛА Из-за опасности БПЛА в аэропорту Пулково ограничены полеты

Москва4 июл Вести.Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале в мессенджере MAX

В ведомстве предупредили, что в этой ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.