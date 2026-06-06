Москва6 июнВести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
Ранее ночью 6 июня стало известно, что на территории Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.