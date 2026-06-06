Аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Аэропорт Пулково столкнулся с ограничениями на полеты Аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва6 июн Вести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее ночью 6 июня стало известно, что на территории Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.