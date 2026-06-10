Москва10 июнВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ульяновска на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на территории Ульяновской области действует режим беспилотной опасности с 2.00 10 июня.
В настоящее время аналогичные меры безопасности действуют в воздушной гавани Саратова на фоне угрозы украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аэропорты Жуковский и Домодедово ограниченно принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами на фоне атак вражеских БПЛА на Москву.