Москва10 июн Вести.Воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Саратовской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Объявлена угроза атаки беспилотников, на территории Саратовской области. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон