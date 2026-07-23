Москва23 июлВести.На территории Саратовской области объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовностьпредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 23 июля Росавиация в целях безопасности ввела временный запрет на полеты в аэропорту Саратова.