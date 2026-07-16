Москва16 июлВести.В городе Энгельс Саратовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нетуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
При этом глава Саратовской области предупредил, что на территории региона сохраняется угроза атаки БПЛА.
Ранее 16 июля Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.