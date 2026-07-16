Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

Москва16 июл Вести.В городе Энгельс Саратовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Саратовской области предупредил, что на территории региона сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее 16 июля Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.