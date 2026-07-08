Москва8 июлВести.В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погибуточнил губернатор в своем канале на платформе в MAX
Глава Саратовской области заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.