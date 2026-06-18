Один житель Ростовской области погиб и еще двое пострадали при атаке БПЛА

При атаке БПЛА в Ростовской области погиб житель города Гуково, двое пострадали Один житель Ростовской области погиб и еще двое пострадали при атаке БПЛА

Москва18 июн Вести.Ночью 18 июня в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один мирный житель погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые… Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время, по его словам, в результате атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.

Экстренные службы работают на месте происшествия добавил Слюсарь

При этом губернатор предупредил, что в настоящий момент воздушная атака на регион продолжается, режим беспилотной опасности сохраняется.