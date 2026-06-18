Москва18 июнВести.Ночью 18 июня в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один мирный житель погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые… Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжестиуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время, по его словам, в результате атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.
Экстренные службы работают на месте происшествиядобавил Слюсарь
При этом губернатор предупредил, что в настоящий момент воздушная атака на регион продолжается, режим беспилотной опасности сохраняется.