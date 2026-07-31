Слюсарь рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Ростовскую области Количество сбитых над Ростовской областью украинских БПЛА достигло 150

Москва31 июл Вести.За последние 24 часа в ходе массированной атаки на территорию Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На местах работают оперативные и экстренные службы, для жителей организован ПВР.

В течении последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах написал глава региона в мессенджере МАХ

Известно об одном пострадавшем. Женщина получила ранения в результате вражеской атаки в Гуково, ей оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. В городе в результате прилета дрона поврежден многоквартирный дом, людей эвакуировали.

В Батайске ущерб нанесен частным домам и зданию магазина, в Ростове-на-Дону пожар начался в лесопосадке, его оперативно ликвидировали.

Воздушная опасность в регионе сохраняется, власти призывают местных жителей не выходить на открытые участки улиц и по возможности оставаться в помещениях.