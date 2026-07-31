Москва31 июлВести.В Гуково Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом, людей эвакуировали в ПВР. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения. Специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности. Администрация района после проведения комиссии приступит к оценке ущербарассказал глава региона в мессенджере МАХ
Ранения получила одна женщина, ей оказана вся необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась.
Всего за последние сутки над территорией области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских беспилотников.