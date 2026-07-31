В Ростовской области эвакуировали жителей дома, поврежденного при атаке ВСУ

При падении БПЛА поврежден дом в Ростовской области, жильцов эвакуировали В Ростовской области эвакуировали жителей дома, поврежденного при атаке ВСУ

Москва31 июл Вести.В Гуково Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом, людей эвакуировали в ПВР. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения. Специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности. Администрация района после проведения комиссии приступит к оценке ущерба рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Ранения получила одна женщина, ей оказана вся необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась.

Всего за последние сутки над территорией области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских беспилотников.