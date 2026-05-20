Москва20 маяВести.Ростов-на-Дону подвергся воздушной атаке. В результате ее отражения произошло падение сбитого беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Налет на город произошел днем в среду.
Сегодня днем в результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Первомайском районе повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного доманаписал он
Глава области отметил, что в настоящее время дом не введен в эксплуатацию. В связи с происшествием не зафиксировано возгорания, как и погибших. Сведения о пострадавших уточняются.
На место происшествия прибыли оперативные службы.
Отражение атаки ударной техники Украины продолжается.