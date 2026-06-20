Москва20 июнВести.Украинские боевики продолжают воздушную атаку на Ростовскую область – российские военные сбили несколько целей. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Ростовской области сохраняется угроза беспилотной опасности.
Ночью 20 июня в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах области также были сбиты БПЛА.