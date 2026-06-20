ВСУ продолжают атаковать Ростовскую область с применением БПЛА ВСУ продолжают воздушную атаку на Ростовскую область — сбиты вражеские БПЛА

Москва20 июн Вести.Украинские боевики продолжают воздушную атаку на Ростовскую область – российские военные сбили несколько целей. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Ростовской области сохраняется угроза беспилотной опасности.

Ночью 20 июня в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах области также были сбиты БПЛА.