Над Ростовской областью уничтожено около 35 дронов

Больше 35 БПЛА сбито над Ростовской областью, атака на регион продолжается Над Ростовской областью уничтожено около 35 дронов

Москва10 июл Вести.Продолжается воздушная атака ВСУ на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. Информация об этом размещена в его мессенджере MAX в 7.25.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, но не обошлось без последствий на земле, отметил глава региона.

В ходе отражения атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах говорится в публикации

В селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания, пожар полностью локализован. В Азове – возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы, сообщил Слюсарь.