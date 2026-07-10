Москва10 июлВести.Продолжается воздушная атака ВСУ на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. Информация об этом размещена в его мессенджере MAX в 7.25.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, но не обошлось без последствий на земле, отметил глава региона.
В ходе отражения атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районахговорится в публикации
В селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания, пожар полностью локализован. В Азове – возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы, сообщил Слюсарь.