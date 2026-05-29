Москва29 маяВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью регион вновь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле на момент публикации сообщения не поступала. Она еще будет уточняться.
В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛАнаписал Слюсарь в MAX
Он уточнил, что атаке ВСУ подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Тацинский.