Больше 80 БПЛА уничтожено ночью в девяти районах Ростовской области

Москва29 мая Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью регион вновь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле на момент публикации сообщения не поступала. Она еще будет уточняться.

В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА написал Слюсарь в MAX

Он уточнил, что атаке ВСУ подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Тацинский.