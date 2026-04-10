Москва10 апрВести.На территории Ростовской области минувшей ночью была отражена атака свыше 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что в общей сложности атакованы 10 районов области.
Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛАнаписал Слюсарь в MAX
В селе Шептуховка Чертковского района в результате падения обломков фрагментов БПЛА повреждено остекление частного жилого дома. Пострадавших нет.