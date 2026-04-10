В 10 районах Ростовской области отражена атака свыше 50 БПЛА за ночь

Москва10 апр Вести.На территории Ростовской области минувшей ночью была отражена атака свыше 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в общей сложности атакованы 10 районов области.

Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛА написал Слюсарь в MAX

В селе Шептуховка Чертковского района в результате падения обломков фрагментов БПЛА повреждено остекление частного жилого дома. Пострадавших нет.