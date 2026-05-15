Москва15 маяВести.Более 40 беспилотников сбито минувшей ночью в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.
Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 40 БПЛА
Глава области также уточнил, что атаке подверглись Таганрог, а также Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский, Тарасовский районы.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, заявил Слюсарь.