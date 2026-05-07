Слюсарь: более 30 БПЛА ликвидировали в 12 районах Ростовской области

Три десятка дронов сбили ночью над Ростовской областью Слюсарь: более 30 БПЛА ликвидировали в 12 районах Ростовской области

Москва7 мая Вести.Более тридцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая над 12 районами Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись: Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы. написал чиновник в личном канале МАХ

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Данные будут уточняться.

Слюсарь добавил, что в настоящее время в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.