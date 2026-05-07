Москва7 маяВести.Более тридцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая над 12 районами Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Атаке подверглись: Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы.написал чиновник в личном канале МАХ
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Данные будут уточняться.
Слюсарь добавил, что в настоящее время в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.