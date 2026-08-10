Слюсарь: более 70 БПЛА ликвидировали за ночь в Ростовской области

В Ростовской области за ночь сбили более 70 беспилотников Слюсарь: более 70 БПЛА ликвидировали за ночь в Ростовской области

Москва10 авг Вести.Более 70 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью в небе над Ростовской областью, об этом утром 10 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью <...> уничтожено более семи десятков БПЛА: в Каменске-Шахтинском и семи районах области - Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовском говорится в сообщении

По словам Слюсаря, информации о пострадавших к этому часу не поступало. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.

Данные будут уточняться, отметил губернатор.