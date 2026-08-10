Москва10 авгВести.Более 70 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью в небе над Ростовской областью, об этом утром 10 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью <...> уничтожено более семи десятков БПЛА: в Каменске-Шахтинском и семи районах области - Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовскомговорится в сообщении
По словам Слюсаря, информации о пострадавших к этому часу не поступало. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.
Данные будут уточняться, отметил губернатор.