Москва16 июнВести.Порядка 35 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны минувшей ночью при попытке атаки Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районыуточнил чиновник в личном канале МАХ
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Разрушений жилых построек и инфраструктуры также не зафиксировано. Эти данные будут уточняться.
Слюсарь добавил, что на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.