Слюсарь: три с половиной десятка БПЛА уничтожили при атаке на Ростовскую область

Более 30 беспилотников уничтожили в Ростовской области Слюсарь: три с половиной десятка БПЛА уничтожили при атаке на Ростовскую область

Москва16 июн Вести.Порядка 35 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны минувшей ночью при попытке атаки Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы уточнил чиновник в личном канале МАХ

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Разрушений жилых построек и инфраструктуры также не зафиксировано. Эти данные будут уточняться.

Слюсарь добавил, что на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.