Около 30 украинских беспилотников уничтожено в Ростовской области

Около 30 БПЛА уничтожено в Ростовской области Около 30 украинских беспилотников уничтожено в Ростовской области

Москва18 июл Вести.Российские военные сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 5 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 18 июля.

Около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 5 районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В регионе сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали быть осторожными и соблюдать необходимые меры.