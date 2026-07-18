Москва18 июлВести.Российские военные сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и 5 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеские атаки были отражены ночью 18 июля.
Около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 5 районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсянаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
В регионе сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали быть осторожными и соблюдать необходимые меры.